Трамп пригрозил Пекину дополнительными пошлинами в 50%

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил Пекину дополнительными пошлинами в 50%, если Китай не откажется от ответных мер.

Если китайские власти до 8 апреля не откажутся от введения дополнительных пошлин в 34% на все товары из США, то Вашингтон с 9 апреля введет дополнительные пошлины в отношении КНР на 50%, сообщил в Truth Social президент США.

Таким образом, тарифная ставка для Китая может достигнуть 104%. По словам Трампа, если Пекин не выполнит условие Вашингтона, то переговоры, на которых настаивает Китай, будут прекращены. Глава Белого дома отметил, что переговоры с другими странами, которые запрашивали встречи, будут проведены немедленно.

Ранее Трамп указал, что введенные им пошлины приносят результат. "Цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, и США, которыми долгое время злоупотребляли, получают миллиарды долларов в неделю от уже действующих пошлин", — подчеркнул он.

Президент США прокомментировал ситуацию с обвалом мировых рынков (в том числе американских) на фоне введенных его администрацией пошлин и ответных мер на них.