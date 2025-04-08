Сотрудники "РН-Юганскнефтегаза" поборолись за звание лучшего сварщика в России

Мастера сварочного дела сошлись в турнире за звание "Лучший сварщик России", в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Участие в конкурсе принял сварщик "РН-Юганскнефтегаз" Андрей Беднин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "РН-Юганскнефтегаз", Андрей Беднин в профессии более 20 лет, из них 17 лет он проработал в компании.

Участие в конкурсе приняли более 30 специалистов ведущих предприятий Югры.

"Здесь совсем другие ощущения, чем на работе. В цеху ты спокоен: заварил деталь – и все в порядке. А на соревнованиях появляется волнение, заставляющее выкладываться на все сто, чтобы шов получился идеальным", - прокомментировал Андрей Беднин.

Особенность таких состязаний – в необходимости проявлять не просто мастерство, а настоящую ювелирную точность. Другой участник конкурса из Нефтеюганска Вадим Кустов отметил, что несмотря на то, что все выполняют одну и ту же операцию, разница в мелочах: угле наклона, ритме работы – делает каждый шов уникальным.

Сварщик "РН-Юганскнефтегаз" Александр Лукеч отметил, что только непрофессионалу кажется, что все работают одинаково.

"На самом деле многое зависит от человеческого фактора: это и навыки, и привычка держать электрод под другим наклоном, это скорость, - у каждого она разная. А вообще наша работа творческая, с огоньком в прямом и переносном смысле. Ты чувствуешь металл, ты властвуешь над металлом и это здорово!" – поделился Александр Лукеч.

Конкурс завершился, лучших определили в трех номинациях. Победители получили сертификаты, денежные призы, ценные подарки и, путевку на федеральный этап конкурса, который состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. Победители федерального этапа в следующем году представят Россию уже на международном конкурсе в Китае.

Эксперт регионального этапа конкурса профессионального мастерства "Лучший сварщик России" Вадим Подрез прокомментировал конкурс.

"Очень важна рука сварщика, его навык, даже его настроение, его здоровье — все это влияет на качество. Потому что малейшее отклонение электрода, малейшее движение не туда — и может быть дефект сварного стыка. Это очень тщательная, скрупулезная работа, и сварщики ее выполняют зачастую в очень сложных полевых условиях, в непогоду, зимой — на морозе. Сварщик — это героическая профессия", - подчеркнул он.