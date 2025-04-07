Таможенники Белоруссии не пустили в Россию крупную партию взрывчатки

Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии. Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза – взрывчатки.

Её накануне пытались провезти в Россию. Попытку ввоза пресекла белорусская таможня. Речь идёт о сильнейшем взрывчатом веществе, малое количество которого может привести к серьёзнейшим последствиям. Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.

Кроме того, главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. Договорившись при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом. Также в разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2025" и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал "Пул первого".