В Чувашии экс-глава минтранса получил "условку"

В Чувашии наказан бывший министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов, а также директор ООО "Дортех" Андриян Алексеев.

В декабре 2022 г. Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на выгодных условиях с ООО "Дорстар", руководителем которого являлся его близкий знакомый. Речь в документе шла о разработке проектной документации, капремонте и содержании Лапсарского проезда города Чебоксары. Из-за этого бюджету Чувашии причинён ущерб в 3,3 млн руб.

В июне 2022 г. он же организовал предоставление Алексеевым в казначейство регионального минфина платёжного поручения об осуществлении платежа в 9,2 млн руб. по фиктивному контракту, заключённому для этих целей с АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики". Деньги планировали направить на иные цели, не связанные с контрактом. Перевод средств заблокирован.

Осипов наказан пятью годами условно со штрафом в 150 тыс. руб. и лишением на два года права занимать должности в органах государственной власти, Алексеев – полутора годами условно со штрафом в 100 тыс. руб., сообщает республиканское управление СКР.