Третий международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» пройдет в Костроме

В этом году международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» пройдет в Костроме с 9 по 11 апреля.

Договоренность о проведении фестиваля на костромской земле была достигнута на встрече губернатора Сергея Ситникова с руководителем документального вещания телеканала «RT на русском», генеральным продюсером Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» Екатериной Яковлевой.

Площадкой основных мероприятий станет КВЦ «Губернский» и Дом музыки. Также показы фильмов будут организованы во всех муниципальных образованиях региона.

Костромская область стала пионером в этом плане, отметила Екатерина Яковлева.«У нас еще не было практики показов сразу в нескольких городах региона.

"Думаю, будем транслировать ее теперь и в других областях. В целом, Костромская область очень неравнодушный регион, поэтому и было принято решение провести фестиваль здесь. Эта искренность сразу тронула всех организаторов мероприятия. И губернатор Сергей Константинович, и команда администрации области, и фонд «Гордимся тобой» - это потрясающие люди, всё очень четко, слажено, сплоченно. А главное видно, что все идет от сердца, от души. Несколько полков, базирующихся и формировавшихся в Костромской области, защищают сегодня страну. И губернатор постоянно на связи с ребятами и несколько раз в год у них за ленточкой. Очень неравнодушный, сердечный регион", - подчеркнула генеральный продюсер Международного фестиваля Екатерина Яковлева.



«Мы в фонде достаточно внимательно следим за работой RT. Мы заинтересовались работой этого фестиваля. Следили за его проведением в Москве, Казани. И, конечно, поддержали инициативу Сергея Константиновича Ситникова о его проведении в Костромской области. Мы с администрацией региона работаем в крепкой взаимосвязи в плане помощи нашим бойцам. Поэтому проведение фестиваля для нас это еще и возможность рассказать нашим бойцам, их родным и близким, что их помнят, ими гордятся. Что когда они выполняют очень сложную, тяжелую задачу по защите нашего Отечества, Кострома их помнит, ими гордится и чтит. Для нас поддержка фестиваля очень принципиальна. Это отражение позиции региона и фонда, который так и называется «Гордимся тобой», - подчеркнула глава фонда «Гордимся тобой».

В рамках фестиваля зрители увидят более 10 документальных работ известных авторов, в том числе зарубежных. Это будут пронзительные истории о защитниках Родины, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах, их работе на передовой. В программу фестиваля вошли и два фильма костромских журналистов.

Губернатор Сергей Ситников регулярно выезжает в зону спецоперации, общается с бойцами и командованием. Глазами журналиста Сергея Сажина и оператора Дмитрия Терпигорева зрители увидят, какие вопросы решаются в ходе такого общения, как организованы жизнь и быт костромских военнослужащих. Еще один фильм производства ГТРК «Кострома» посвящен истории военного духовенства, ярким примерам мужества костромских священников.

Программа фестиваля планируется насыщенной, кроме кинопоказов состоятся круглые столы и встречи с бойцами, военкорами, фронтовыми музыкантами, авторами, героями фильмов. Среди них - всемирно известные пранк-журналисты Вован и Лексус, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, итальянский режиссёр Сара Реджинелла, военкоры Александр Рогаткин, Николай Цонку, Клим Поплавский, Руслан Гусаров, Ольга Кирий и др.

Все мероприятия фестиваля проводятся бесплатно, по регистрации.