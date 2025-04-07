В Госдуме выступили против микрочипов для идентификации хозяев собак

В Госдуме возник спор о том, какая идентификация больше подходит для домашних собак. Часть экспертов и депутатов выступает за микрочипы, другая – за татуировки и бирки.

Аргументы первых: микрочипы – несложная технология, позволит совместить базу Россельхознадзора и Госуслуг – там животные могут быть соотнесены со своими хозяевами. "Мы просим оставить только маркирование микрочипами", - сказала сооснователь фонда "Возьми счастье в дом" Светлана Алексеева на заседании рабочей группы по законопроектам о домашних животных. Ей возразил депутат Алексей Диденко: по его мнению, татуировка проще и доступнее как технология в разных регионах страны.

Также против микрочипов выступил депутат Николай Валуев. "Чип можно изъять из собаки, нерадивый хозяин может достать его и выбросить собаки", - заявил парламентарий. Алексеева возразила: не так уж просто микрочип достать. Она также раскритиковала татуировки и бирки – они указывают не на владельца, а на заводчика. И только у них придется узнавать кто хозяин той или иной собаки.