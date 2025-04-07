У нас не было мыслей о массовом убийстве животных – депутаты Госдумы

Авторы скандального законопроекта об усыплении бездомных животных сегодня возмущались тем, что их неправильно толкуют и понимают не только СМИ, но и коллеги по парламенту из Совета Федерации.

Глава комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства Нина Останина отметила, что все профильные, заинтересованные комитеты из СовФеда, где рассматривался законопроект, дали отрицательные отзывы. Впрочем, и в нижней палате единства нет: ее собственный комитет дал положительный отзыв, а соисполнитель – комитет по местному самоуправлению и региональной политике – замешкался, отзыва до сих пор нет. Также не готовы отзывы у правительства. Останина отметила, что получила 102 положительных отзыва от 92 регионов.

"Нашумевшее заключение Общественной палаты – отрицательное. Но мнение Общественной палаты не является официальным и не учитывается при голосовании", - отметила депутат. Она также указала, что общественники сослались на статистику от газеты "Ведомости", мол, в регионах падает число нападений бездомных собак на людей. "Я уважительно отношусь к этой газете, но мы сравнили информацию с официальной информацией от регионов, которую мы запросили – и данные разнятся", - сказала Останина.

Напомним, в законопроекте предлагается отменить программу возврата бездомных собак на улицу после стерилизации и вакцинации и разрешить регионам усыплять бездомных животных, когда истекает установленный срок их содержания в приюте. Зоозащитники выступили резко против, сенатор Андрей Клишас заявил, что законопроект противоречит Конституции. Законопроект был подготовлен по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Мы проанализировали все, что пишется о наших инициативах. Мы не принимаем решение о массовом убийстве животных – у нас и мысли такой не было", - заявила Останина. Она добавила, что частично авторы законопроекта с критикой согласились и, например, повысили планку возраста, младше которого предлагается запретить детям выгуливать собак без взрослых (подняли с 14 до 16). Также по предложению Минюста запрет на выгул животных детьми был сужен до собак особо опасных пород. При этом депутаты настаивают на том, что правительство должно актуализировать список таких пород.