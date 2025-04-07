Георгий Филимонов сообщил, что уже в этом году жителей села Чушевицы Верховажского округа обеспечат надежным теплоснабжением

Работа по модернизации коммунальной в Вологодской области продолжается.

«Синхронизируем строительство магистральных и распределительных газопроводов со строительством коммунальных газовых котельных взамен твердотопливных. За счет средств областного и местного бюджета приобрели и поставили в село Чушевицы блочно-модульную газовую котельную. Запустим ее уже в новом отопительном периоде. В результате качественным и надежным теплом будут обеспечены школа, детский сад, больница, дом культуры и два жилых дома, в которых проживают более 50 человек», - рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Как уточнил глава Вологодчины, стоит задача подключить к котельной инженерные сети и подвести природный газ с наступлением межотопительного периода.

Всего в 2025 году запланировано перевести на природный газ 11 котельных региона, из них пять - за счет бюджетных средств и шесть – за счет внебюджетных источников. Газовые котельные появятся в Грязовецком, Вашкинском, Верховажском, Великоустюгском, Вологодском округах и Вытегорском районе.

Также в планах - провести работы по техническому перевооружению и капитальному ремонту оборудования котельных в Устюжне, селе имени Бабушкина и деревне Врагово Междуреченского округа, начать строительство блочно-модульной котельной в поселке Кадуй, завершить реконструкцию котельной «Южная» в Череповце и ввести в эксплуатацию 12 блочно-модульных котельных на пеллетном топливе в Харовском округе.