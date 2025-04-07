07 Апреля 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

В День беременных в Екатеринбурге акушеры-гинекологи получили слова благодарности и ценные подарки  

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы десятки будущих мам Среднего Урала стали участницами масштабного фестиваля «Мир под сердцем». Мероприятие было приурочено ко Дню беременных, учреждённому в России по инициативе Русской Православной Церкви. Организатором выступил БФ «Урал за жизнь».  

Участницы смогли получить консультации акушеров-гинекологов, ознакомиться с продукцией для мам и новорождённых, а также насладиться выступлениями творческих коллективов.  

«Я сама мама 12 детей, и мне очень важно продвигать культуру бережного материнства и традиционные семейные ценности. Рада, что наш фестиваль проходит в день Благовещения Пресвятой Богородицы и объединяет будущих мам и специалистов, которые могут им помочь», — рассказала организатор проекта Екатерина Кириченко.  

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Особое внимание на фестивале уделили акушерам-гинекологам: их чествовали на сцене. 17 врачей Екатеринбурга получили подарочные сертификаты от Фонда святой Екатерины на приобретение бытовой техники — в благодарность за вклад в повышение рождаемости и заботу о здоровье новорождённых.  

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«День беременных — это не только праздник будущих мам, но и акушеров-гинекологов, которые ежедневным трудом заботятся о здоровье женщин и помогают тысячам малышей появиться на свет. Сегодня мы говорим им спасибо за эту важную и сложную работу», — отметила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.  

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Также гости фестиваля могли присоединиться к благотворительному проекту «Коробка приданого малышу», направленному на помощь мамам, сохранившим беременность в трудной жизненной ситуации.

Теги: день беременных, благовещенье, фонд святой екатерины, мамы


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