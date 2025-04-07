Прав животных у нас в стране нет, это понятие чуждо нам – Николай Валуев

В Госдуме сегодня высмеяли "защитников прав животных", заявив, что "у животных нет прав, это просто вещи". При этом те же самые депутаты, которые это говорили, предложили ввести позицию уполномоченного по правам животных, правда, присвоить этот функционал они предлагают какому-нибудь департаменту Минприроды России.

Инициативы, связанные с решением проблемы бездомных собак и в целом регулирования жизни домашних животных, обсуждали на специальной рабочей группе. Там же депутат Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") высказал предложение об омбудсмене для животных.

Тут же ему возразил боксер, представитель "Единой России" Николай Валуев: "Прав животных у нас в стране нет, это понятие чуждо нам. Про права животных мы сегодня не говорим".

Гусев попытался исправиться, отметив, что домашние животные, по его мнению, конечно же не имеют никаких прав, поскольку "являются вещами".

Представитель ЛДПР Алексей Диденко тоже начал возмущаться: "Уполномоченный по правам животных – это все равно что уполномоченный по правам чайников".