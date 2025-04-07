Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за пожаров

Режим ЧС регионального характера введен в лесах Забайкальского края на фоне природных пожаров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

"Такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами, и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах", - написал он в своем телеграм-канале.

Осипов добавил, что практически все природные пожары с начала года случились по вине человека.

Ранее Рослесхоз предупредил, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше из-за аномально теплой зимы.

Напомним, в России каждый год масштабно горят леса. Летом прошлого года в Якутии горел миллион гектаров леса. Республика снова стала самым "горящим" регионом страны.