В Югре судят врача военкомата, помогавшего призывникам откосить от армии

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело в отношении врача военного комиссариата Сергея Царегородцева, обвиняемого в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.



Он обвиняется по ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном и крупном размерах).



По версии следствия, в период с 2021 г. по 2023 г. обвиняемый, действуя совместно с посредниками и пособниками, являющимися врачами медицинских учреждений, получил взятки от 22 граждан, подлежащих призыву на военную службу.

За полученные денежные средства проводились медицинские обследования с постановкой фиктивных диагнозов о состоянии здоровья призывников, выдачи им соответствующих медицинских заключений и принятия последующего решения о негодности к военной службе по призыву в связи с ограничениями по здоровью.

Общая сумма взяток составила свыше 4,5 млн рублей.



Уголовное дело направлено в суд.