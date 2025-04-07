SHOT: ВСУ обстреляли курское село из танков "Булат"

ВСУ устроили танковый обстрел приграничного села Попово-Лежачи Курской области, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, атака велась с использованием модернизированных советских танков "Булат".

Накануне три танка приехали в поселок Бояро-Лежачи Сумской области в 2 км от границы России. С этой позиции украинские боевики и устроили обстрел. Как уточняет SHOT, пострадавших удалось избежать.

Ранее сообщалось, что украинские войска во время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники. Ее общая стоимость составляет около 2,7 миллиарда долларов.

Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции. Еще часть направлена в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации.