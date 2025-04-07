07 Апреля 2025
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Фото: pr-служба конкурса &quot;Мисс Екатеринбург&quot;

Начался прием заявок на конкурс красоты "Мисс Екатеринбург-2025"

В столице Урала начался прием заявок на общегородской конкурс красоты "Мисс Екатеринбург-2025".

Как сообщили Накануне.RU организаторы конкурса, попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов от 18 до 24 лет и ростом от 170 см. В 2025 году планируют выбрать от 16 девушек: помимо внешней привлекательности, жюри будет оценивать их обаяние, ум и харизму.

В период подготовки участницы будут учиться дефиле, танцам и актерскому мастерству, а также заниматься фитнесом, проходить интеллектуальные сессии и многое другое. Каждую неделю конкурс будет покидать одна из девушек, которая меньше других проявит себя на занятиях: в итоге останется только 12 или 14 финалисток.

Победительницу выберут в августе на главной сцене Дня города. Заявки принимаются до 8 июня, заполнить анкету можно на сайте мисс-екатеринбург.рф.

Мисс Екатеринбург – 2024 Алена Козлова на Мальдивах(2025)|Фото: pr-служба конкурса "Мисс Екатеринбург"

Напомним, в 2024 году победу в конкурсе одержала 19-летняя Алена Козлова (на фото). В подарок она получила путешествие на Мальдивы. О подарках 2025 года организаторы обещают рассказать позже.

Теги: Мисс Екатеринбург, заявки, конкурс, прием


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