В "Монетную неделю" свердловчане могут в магазинах обменять мелочь на банкноты

В Свердловской области стартовала "Монетная неделя", позволяющая уральцам обменять накопившуюся мелочь на бумажные банкноты в сетевых магазинах и банках. Акция продлится с 7 по 19 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка, приносить на обмен можно монеты от одной копейки до 25 рублей, находящиеся в обращении. Участников акции также просят заранее сортировать монеты по номиналу, чтобы сократить время на обмен. В банках деньги также можно положить на счет без комиссии.

Сумма для обмена не ограничена. Отнести мелочь можно в 2 тыс. точек приема, 600 из которых находятся в Екатеринбурге.

"Несмотря на то что люди все реже используют металлические деньги, многие торгово-сервисные предприятия все равно нуждаются в размене: монеты необходимы для точных расчетов в магазинах, аптеках и многих других организациях. Мы организуем "Монетные недели" для того, чтобы вернуть в оборот те металлические деньги, которые не используются, а оседают у людей в копилках и карманах. Это позволяет сократить расходы государства на чеканку новых монет. Обычно банки взимают комиссию за обмен монет на банкноты, но во время акции это можно сделать бесплатно", – отметил замначальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.

Напомним, что "Монетная неделя" проводится по всей стране дважды в год. Только в прошлом году уральцы сдали 2,1 млн монет на сумму более 7 млн рублей.