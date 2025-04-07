Решетников назвал российскую экономику привлекательной для западных инвестиций

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал российскую экономику "привлекательной для инвестиций", особенно западных.

"Российская экономика показывает хорошие темпы роста. Последние два года мы растем [на] 4,1%. На сегодняшний момент российская экономика является крайне привлекательной для инвестиций, особенно для западных инвестиций", - цитирует министра ТАСС.

По его словам, высокие процентные ставки в банках делают финансовые инвестиции привлекательными в условиях стабильности внешнего товарооборота и стабильности курса.

"Конечно, рассматривать надо инвестиции в капитал, в совместную разработку технологий", - добавил Решетников.