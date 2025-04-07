На нефтеперекачивающей станции на Ямале открыли новое пожарное депо

На нефтеперекачивающей станции "Холмогоры" "Транснефть – Сибирь" на Ямале в торжественной обстановке состоялось открытие нового пожарного депо, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Транснефть – Сибирь".

В мероприятии приняли участие представители "Транснефть – Сибирь", МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. На службу в новом депо заступила 45-я пожарно-спасательная часть Управления договорных подразделений ФПС ГПС №3.

"Символично, что пожарную безопасность НПС "Холмогоры" будут обеспечивать 45 спасателей 45-й пожарно-спасательной службы в год 80-летия Победы, которую наши деды одержали в 1945 году", – отметил руководитель Управления договорных подразделений ФПС ГПС №3 Александр Осипенко, поздравляя коллектив.

В двухэтажном здании общей площадью свыше 1400 кв. м обустроены места для размещения пожарной техники и ведомственной команды. В помещениях оборудованы места для хранения средств пожарно-технического вооружения, стенд для их испытания с комплектом динамометров и оснастки, инструментальные шкафы, стеллажи для укладки боевой одежды, сушильные шкафы.

Кроме того, оборудован пост технического обслуживания и мойки автомобилей, зоны обслуживания, сушки и хранения пожарных рукавов. В здании установлена система удаления выхлопных газов. Поскольку несение службы пожарной части организовано вахтовым методом, здесь также обустроены комфортные комнаты отдыха и приема пищи. Для закрепления полученных профессиональных навыков имеется учебный класс.

На вооружении 45-й пожчасти находятся два пожарных автомобиля и один пеноподъемник. Вся пожарная техника и оборудование приобретены на средства "Транснефть – Сибирь".

Качественное техническое оснащение депо позволит успешно выполнять задачи по профилактике и защите от пожаров и чрезвычайных ситуаций производственных объектов НПС "Холмогоры", а также близлежащих промышленных предприятий, тем самым повышая пожарную безопасность на территории региона.