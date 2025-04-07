Европейские биржи обрушились из-за мирового экономического "шторма"

Европейские фондовые рынки на открытии торгов в понедельник резко обрушились. Индекс всех торговых площадок падают: биржа Франкфурта теряет 10%, Лондон – 6%, Париж – 6%, Амстердам – более 5%, Осло и Милан – более 3%. Европейский рынок в целом показывает худшие результаты за последние 16 месяцев.

Ранее такое же обрушение постигло азиатские площадки, которые открываются раньше. Все это – реакция на введение Америкой высоких ввозных торговых пошлин.

Вероятно, с наступлением рабочего дня обрушение ждет и площадки на западном берегу Атлантического океана.