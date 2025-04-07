Кремль: Путин – за прекращение огня на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российский лидер поддерживает идею прекращения огня на Украине. Для этого предстоит решить несколько вопросов, а пока они "висят в воздухе".

Речь идёт "о неподконтрольности киевского режима, о невозможности киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев", приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам его контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже наметились контуры будущей сделки по Украине.

"Как вы знаете, я провел очень хорошие переговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным <...>, я очень хорошо поговорил с этими джентльменами. Думаю, что у нас уже есть контуры сделки. Я надеюсь, что у нас есть контуры сделки", - сказал Трамп.

Он заявил, что стороны конфликта на Украине очень скоро выйдут на полное прекращение огня, а потом приступят к обсуждению вопроса территорий. Американский лидер также в очередной раз повторил, что украинский конфликт никогда бы не произошёл, если бы он был президентом в 2022 году, так как у США в то время не было "компетентного президента".