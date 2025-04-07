В Нижневартовске мусоровоз отрезал голову женщине

Сегодня в Нижневартовске на Интернациональной произошло смертельное ДТП. Мусоровоз переехал женщину, отрезав ей голову.

По данным телеканала N1, мусоровоз предположительно принадлежит организации ПТК. В компании не комментируют произошедшее.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона, сегодня, около 11.50 в районе дома 18а на улице Интернациональная в городе Нижневартовск, водитель 1982 года рождения, управляя "МАN", по предварительным данным, при движении задним ходом допустил наезд на женщину, 1943 года рождения.

В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.