В Кремле воздержались от комментариев в связи с арестом имущества Чубайса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать арест имущества экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

"Это связано с судебными разбирательствами, мы никоим образом не хотим и не будем их комментировать", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы по иску "Роснано" наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.

Чубайс руководил "Роснано" с 2008 по 2020 годы. В марте 2022 года Чубайс покинул Россию. В феврале 2024 года выступил одним из организаторов Центра российских исследований при Тель-Авивском университете.