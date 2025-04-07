В Магаданской области нашли тела четверых погибших в горах туристов

В Магаданской области спасатели извлекли из-под снега тела четырех погибших туристов.

Обнаружить тела в ходе поисковой операции удалось на перевале Дядя Ваня. Сейчас ведется спуск тел к подножию горы для транспортировки в Магадан.

Перевал находится на востоке региона, входит в состав Верхне-Колымского нагорья.

В составе группы туристов из горного клуба МГУ было шесть человек, двоим удалось выжить.

Поиски погибших осложнялись непогодой в районе трагедии.