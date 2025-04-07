В Белоруссии репетиторов решили взять под контроль

В Белоруссии решили взять под контроль деятельность репетиторов. Разработан проект постановления совмина "О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению".

Согласно проекту, репетиторов обяжут придерживаться учебно-программной документации образовательных программ учебных заведений. При этом необходимо, чтобы ученик был зачислен в садик, школу, техникум или вуз.

Занятия можно будет проводить строго индивидуально, групповые уроки будут запрещены. А некоторые виды занятий ограничат по возрасту. Например, вокалу и танцам можно будет учить только взрослых. Кроме того, онлайн-репетиторы смогут работать только через белорусские информационные ресурсы.

Проект вызвал критику; оппоненты считают, что строгое следование школьной программе выхолащивает суть репетиторства, превращая его в простое "натаскивание" по школьным стандартам. С другой стороны, в России репетиторство давно прекратилось в натаскивание на ЕГЭ, о чем говорят ректора ведущих вузов, включая МГУ, Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ) и др. А ректор СПГУ Владимир Литвиненко утверждает, что объем рынка репетиторских услуг больше, чем совокупный бюджет двух профильных министерств — Минпросвещения и Минобрнауки.

Около 80% российских школьников уверены, что без дополнительных курсов или занятий с репетитором невозможно успешно сдать ЕГЭ. Чиновники тем временем уверены, что проблему репетиторства можно решить за счет снижения бюрократической нагрузки в школе. Если это сделать, то репетиторы будто бы вернуться в школу.

Характерно, что большинство самих учителей (67%) считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи экзаменов. Только 22% учителей не видят в этом необходимости.