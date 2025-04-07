СМИ: В Вологодской области развился рынок продажи алкоголя с рук

Ограничение времени продажи алкоголя, которые введены в Вологодской области, привели к возникновению черного рынка, пишет "Коммерсантъ".

По информации издания, жители региона нашли способы организовать нелегальную торговлю с рук в любое время. Так, местные таксисты формируют в машинах "свой запасик" всего необходимого. В процесс включились пенсионерки, которые закупают алкоголь днем, а вечерами продают его у подъездов.

Кроме того, по словам местных жителей, так называемые наливайки взвинтили цены из-за возросшего спроса, а чтобы не быть оштрафованными, разливают алкоголь в стаканчики из-под кофе.

Напомним, в регионе с 1 марта начал действовать закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00). На выходные дни, а также на ряд праздничных запрет распространяться не будет. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем видеообращении к жителям назвал это решение "щадящим, либеральным режимом ограничений". По его словам, Вологодчина и Русский Север вымирают.

В конце марта губернатор заявил, что действующие в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя могут быть изменены.