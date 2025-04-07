Очный "Бессмертный полк" и бесплатный проезд. Глава Екатеринбурга рассказал о праздновании Дня Победы

В Екатеринбурге готовятся к празднованию 80-летию Дня Победы. В этот раз, впервые за последние два года, есть шанс увидеть "Бессмертный полк" в очном формате. Об этом и других мероприятиях в эфире радио "Город FM" рассказал глава уральской столицы Алексей Орлов.

По его словам, запрос на проведение очной акции колоссальный, а результат станет известен уже к концу апреля.

"Безусловно, сложности никуда не делись, и опасность никуда не ушла. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы провести "Бессмертный полк" в очном формате. Я думаю, до конца апреля решение о формате будет принято. Если это будет очный формат, мы ожидаем около 150 тыс. участников. "Виртуальный Бессмертный полк" тоже будет применяться", - заявил градоначальник.

Он также рассказал, что уже подписал постановление о бессрочном бесплатном проезде в общественном транспорте для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников, инвалидов войны и бывших узников гетто. Льготой смогут воспользоваться около 2,3 тыс. человек. Также в гордуму было направлено предложение о присвоении звания "Почетный гражданин" не одному человеку, а сразу 37 - все они фронтовики-участники Великой Отечественной войны.

К 9 Мая традиционно проведут мойку памятников и уборку прилегающих к ним территорий. Планируется обновить облицовочную плитку у памятника воинам-спортсменам Урала возле КРК "Уралец".

Празднование Дня Победы продлится два дня - 8 и 9 мая. Программа будет посвящена детству послевоенного периода. В детали глава Екатеринбурга углубляться не стал, но отметил, что традиционные мероприятия станут более масштабными. Количество трибун на параде Победы также увеличат вдвое - почти до 3 тыс. мест. Увеличится и количество площадок празднования - основные же пройдут в Историческом сквере и на Площади 1905 года.