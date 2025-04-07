Священникам в зоне СВО дадут статус ветеранов боевых действий

Православные священники, раввины, имамы, пасторы и представители других религиозных конфессий, работавшие в зоне СВО с 2022 года, смогут претендовать на статус ветерана боевых действий и все положенные по нему льготы. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Как заявил соавтор проекта председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, закон будет иметь обратную силу, то есть претендовать на ветеранский статус смогут все священнослужители, работавшие в зоне СВО и на прифронтовых территориях. Для этого нужно отслужить минимум четыре месяца в зоне боевых действий или на прифронтовой территории, но срок может быть и изменен.

Сейчас в зоне СВО служат более 2 тыс. священников.