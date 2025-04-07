07 Апреля 2025
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Вице-премьер Денис Мантуров дал поручение поддержать представленные в Челябинске проекты

Накануне первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Челябинскую область, где в сопровождении губернатора Алексея Текслера побывал на нескольких значимых промышленных производствах.

Первой точкой визита был уникальный Центр промышленной робототехники, созданный совместно с Заводом роботов на базе факультета «Мехатроника и робототехника» Южно-Уральского государственного университета. Центр является конкретным и пока единственным в стране примером интеграции науки и производства, которая дает возможность сформировать робототехнический комплекс «под ключ».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Такие роботизированные промышленные линии уже внедрены на ЧКПЗ, где их продемонстрировал вице-премьеру генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг. В том числе, были представлены 6-осевые промышленные роботы-манипулятор RusRobot грузоподъемностью до 120 кг и до 60 кг, созданные с использованием мер господдержки, и российские редукторы для роботов-манипуляторов собственной разработки, серийный выпуск которых начинается в апреле текущего года.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер подчеркнул, что в целях реализации поставленных Президентом России задач, Челябинская область на протяжении нескольких лет занимается развитием новых компетенций, в том числе внедрением промышленной роботизации: «Мы являемся ведущим регионом в стране по развитию компетенций в промышленной робототехнике. У нас открыт Завод роботов, специализирующийся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Он совместно с ведущим вузом региона готовит интеграторов и специалистов по производству роботов. Соответствующие направления открываются и на базе колледжей, техникумов и школ (инженерные классы)».

Напомним, в школах региона организовано более 50 инженерных классов ЧКПЗ, на базе ЮУрГУ совместно с ЧКПЗ открыт факультет «Мехатроника и робототехника» (МиР), действует колледж для подготовки рабочих специалистов.

Одной из важных тем, которые обсуждали вице-премьер и губернатор в ходе презентации робототехники, стал вопрос об открывающихся возможностях в связи с официальным созданием (подписано распоряжение Правительства РФ) особой экономической зоны (ОЭЗ) «Южноуральская».

На площадке ОЭЗ планируется строительство пяти новых высокороботизированных заводов по выпуску сложной машиностроительной продукции. В том числе, при участии ЧКПЗ и Завода роботов прорабатывается строительство первых в России так называемых «темных» цехов, где не потребуется участия в производстве человека.

Сразу отметим, что по итогам визита Денис Мантуров поручил Минпромторгу России и Минобрнауки России поддержать представленные в Челябинске проекты, а также дальнейшее развитие научно-производственной и образовательной кооперации в сфере робототехники в Челябинской области.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Создание особой экономической зоны в нашем регионе — стратегический шаг, который позволит привлечь значительные инвестиции, стимулировать развитие экономики и укрепить промышленный потенциал не только нашего региона, но и страны. В ближайшее время организуем работу с потенциальными инвесторами по заключению соглашений», — сообщил первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Южноуральская» расположится в Красноармейском районе. Алексей Текслер ранее сообщал, что уже сформирован пул потенциальных резидентов — пять компаний, которые будут выпускать высокотехнологичную продукцию.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Мы рассчитываем, что наша ОЭЗ привлечет новых резидентов, которым будет интересен пакет преференций и новые возможности. Для муниципалитета и всего региона ОЭЗ «Южноуральская» — это еще одна значимая точка роста. Деятельность ОЭЗ поможет создать новые высококвалифицированные рабочие места и активно решать задачу достижения технологического суверенитета», — отмечал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Южноуральские промышленники также считают - новая ОЭЗ станет толчком развития и региона и экономики страны в целом.

«Особые экономические зоны, как правило, создаются только в регионах с высоким экономическим развитием и мощными перспективами роста. Таковой является и Челябинская область. Создание ОЭЗ — это инструмент, который позволит привлечь инвестиции в нашу область и углубить международные экономические отношения», — считает исполнительный директор СПП Челябинской области Александр Гончаров.

В том, что создание ОЭЗ — это огромное преимущество для развития экономической сферы Челябинской области также уверены в «Опоре России».

«В первую очередь особая экономическая зона создаст приток капитала, что особенно важно для регионов с промышленной специализацией, таких как наш. Резиденты кластера — в первую очередь субъекты малого и среднего бизнеса — смогут получить доступ к высокотехнологичной инфраструктуре и новым возможностям для роста. Льготные налоговые условия позволят резидентам снизить затраты и направить сэкономленные средства на модернизацию, развитие новых технологий или расширение ассортимента продукции. Нулевая ставка налога на прибыль в течение семи лет — очень хорошее подспорье для любого бизнеса», — отметил председатель Челябинского областного отделения «Опора России» Дмитрий Клеутин.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В ходе рабочего визите на Южный Урал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров также побывал на Автомобильном заводе «Урал» в Миассе.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

На данный момент автозавод выпустил 1 500 000-й автомобиль «Урал» модели «Урал NEXT». Денис Мантуров и Алексей Текслер оставили свои подписи на капоте юбилейного автомобиля.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

На предприятии Денис Мантуров и Алексей Текслер осмотрели модельный ряд автомобилей «Урал», включающий как серийные, так и перспективные модели, а также специальную технику, производимую на базе шасси «Урал». Побывали в новом сборочном корпусе, который планируют запустить во втором квартале 2025 года. Запуск его в эксплуатацию позволит увеличить производство трудоемких автомобилей до 5500 единиц в год. Напомним, этот проект реализуется при финансовой поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер подчеркнул значимость завода «Урал» для развития экономики региона.

«Завод «Урал» – это флагман машиностроения региона, важный работодатель и ключевой игрок в развитии смежных отраслей. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку предприятию в его развитии и модернизации производства», - сказал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В рамках рабочей поездки в регион Денис Мантуров совместно с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым также осмотрел производственную площадку АО «ГРЦ Макеева», где ознакомился с возможностями комплексного моделирующего стенда для отработки системы управления, а также комплексов вибрационных и вакуумно-динамических испытаний.

Теги: алексей текслер, денис мантуров, оэз южноуральская, робототехника, автомобиль урал, минпромторг


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