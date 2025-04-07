07 Апреля 2025
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Здравоохранение Пермский край
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

На средства ПАО «Уралкалий» приобретено современное медоборудование для городской больницы Соликамска

«Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей хлористого калия, направил около 16 млн рублей на приобретение нового медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края (ГБУЗ ПК) «Городская больница г. Соликамск».

На эти средства приобретен рентгеновский излучатель для компьютерного томографа. Кроме того, в больницу поставлена лазерная система с принадлежностями для проведения литотрипсии (малоинвазивной операции для удаления камней из почек).

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» подчеркнула: "Поддержка медицины является одним из приоритетных направлений социальной политики «Уралкалия». Помощь в приобретении нового медицинского оборудования — это вклад в здоровье и благополучие нашего общества, повышение качества жизни людей и доступ к современным системам профилактики и лечения болезней".

Медицинское оборудование(2024)|Фото: Накануне.RU

Арсен Абрамишвили, главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» благодарит на помощь медучреждению: "Благодаря социальным инициативам «Уралкалия» пополняется и обновляется медицинское оборудование нашей больницы, что помогает улучшить диагностику и качество лечения, повысить общий уровень удовлетворенности пациентов. Убежден, что благодаря таким инициативам мы сможем обеспечить надежную и качественную медицинскую помощь для жителей Верхнекамья".

Стоит напомнить, что в 2024 году «Уралкалий» выделил 6,5 млн рублей на эндоскопическую аппаратуру, инструменты и расходные материалы для абдоминальной хирургии для городской больницы Соликамска. В 2023 году «Уралкалий» направил около 2 млн рублей на дизайн-проекты по благоустройству территорий городской и детской больниц Соликамска и 3 млн рублей на приобретение автомобиля «ГАЗ-А21R23» для хозяйственных нужд городской больницы. В 2021 году Компания направила более 7 млн рублей на приобретение для соликамской городской больницы анализатора крови, гемодинамических мониторов в отделение реанимации, а также артроскопических стоек. Для стоматологической поликлиники приобретён автомобиль Lada Largus для перевозки медикаментов. В 2020 году «Уралкалий» направил 3,5 млн рублей на оснащение ПЦР-лаборатории в Соликамске. На сумму около 2 млн рублей была оказана помощь соликамской детской больнице. Около 800 000 рублей выделено на закупку функциональных кроватей для стационара городской больницы г. Соликамска.

Теги: уралкалий, медицинское оборудование, городская больница соликамска


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