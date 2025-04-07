Александр Соколов обсудил с Ольгой Любимовой вопросы поддержки модернизации сферы культуры в Кировской области

Накануне состоялась рабочая встреча министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора Кировской области Александра Соколова.

В ходе встречи обсуждались планы проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летнего юбилея Михаила Салтыкова-Щедрина в 2026 году. Для жителей и гостей Кировской области планируется организовать театральный фестиваль сатирических спектаклей, а также будут организованы выставки о жизни и творчестве писателя.

Напомним, в 2024 году в Кировской области проходили мероприятия к 650-летия города Кирова.

Александр Соколов отметил, что в юбилейный год в регионе были отреставрированы Приказная изба, Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики, Репинский особняк, Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина и другие объекты культурного наследия.

"Нам также выпала честь стать Новогодней столицей России. В течение месяца провели свыше тысячи событийных мероприятий. За преобразованиями стоит ощутимый итог: вятский край за год посетили около миллиона туристов. И для нас это серьезная цифра, которая говорит о том, что наш город любят и рады быть его частью", — отметил губернатор.

Еще одной темой встречи стало восстановление Кировского областного драматического театра имени С.М. Кирова. Ежегодно на его сцене проходит более 300 спектаклей и театральных событий, а их зрителями становятся более 150 тысяч кировчан и гостей города.

"За счет регионального бюджета мы подготовили проект работ. Вышли из Госэкспертизы в прошлом году. Теперь необходимо включить реконструкцию театра в федеральную программу и вынести вопрос о выделении средств для проведения работ на заседание Правительства России. Надеюсь, решение будет положительным", — сказал Александр Соколов.

Также следует отметить, что в рамках национального проекта «Семья» в Кировской области продолжат модернизацию учреждений культуры. Будет реконструирована детская школа искусств имени Г.И. Бабко в Кирово-Чепецке и капитально отремонтирован Дом культуры в Бисерово.