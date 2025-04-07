На Среднем Урале закрыли все ледовые переправы

В связи с потеплением, начиная с 7 апреля выход на лед в Свердловской области запрещен. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"На территории области закрыты все ледовые переправы и места массового выхода людей на лед", - говорится в сообщении.

Мы уже писали, как в конце прошлого месяца в регионе сразу пять рыбаков "уплыли" на льдинах.

Согласно прогнозу, опубликованному Telegram-каналом "Погода в Екатеринбурге", сегодня днем в Свердловской области ожидается плюсовая температура от 4 до 9 градусов в южных районах и до 10-12 градусов на крайнем юге и юго-востоке. В целом, погоду на предстоящей неделе в регионе будет определять циклоническая активность. Во второй половине недели ожидается ощутимое количество осадков к юго-востоку области - по разным оценкам от 20 до 44 мм.

Средняя температура за неделю по югу и юго-востоку области ожидается на уровне +5, +8, что на 2-5 градусов выше нормы. В то же время северные районы ожидает околонулевая средняя температура, что близко к климатической норме или ниже нее.