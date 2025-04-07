В Тюменской области оперативно потушили второй ландшафтный пожар

В Тюменской области оперативно потушили второй ландшафтный пожар, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Возгорание травы произошло в Тюменском районе в полутора километрах от села Борки. Первые ландшафтные пожары были ликвидированы в Абатском районе еще 29 марта текущего года. Тогда площадь лесных пожаров составила шесть гектаров.

"Сегодня провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и приняли решение установить муниципальный уровень реагирования на ландшафтные (природные) пожары непосредственно при их возникновении на территории Тюменского района. Действовать муниципальный уровень реагирования будет до завершения пожароопасного сезона 2025 года", - прокомментировала глава Тюменского района Ольга Зимина.

Напомним, с 1 апреля в Тюменской области введен пожароопасный сезон. С 5 апреля в регионе начал действовать особый противопожарный режим. В рамках него жителям запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, разводить костры.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность.