В Магадане в море на льдинах унесло рыбаков на внедорожниках

В Магаданской области по меньшей мере один рыбак остался без своего внедорожника, который уносит в открытое море на отколовшейся льдине. По данным СМИ, Nissan X-Trail на льдине дрейфует на юг, в сторону Сахалина и Японии.

ЧП произошло еще в пятницу, тогда лед потрескался в бухте Гертнера – излюбленном месте зимней рыбалки местных жителей. Несколько сотен людей на нескольких десятках автомобилей (в основном, внедорожниках) были на льду, когда их начало относить в море. Сообщается, что рыбаки игнорировали предупреждения МЧС.

В итоге всем удалось успешно эвакуироваться, но спасателям пришлось буксировать еще и льдины с машинами.

Ранее в сахалинском управлении МЧС сообщили, что с начала году провели эвакуацию уже около 500 рыбаков, унесенных в море на льдинах.