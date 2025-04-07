Глава Курска уйдёт в отставку

Мэр Курска Игорь Куцак покинет пост. Причина – семейные обстоятельства.

И.о. главы Курской области Александр Хинштейн сообщил на заседании правительства региона, что Куцак захотел покинуть пост по собственному желанию. Губернатор и мэр ранее обсудили эту тему.

"Я отговаривал от принятия такого решения. Его мотивы, резоны, очевидно, это сделать не позволили. На текущей неделе пройдёт заседание собрания депутатов Курска. Они должны будут рассмотреть заявление, назначить и.о. До четверга мы с вами работаем", - сказал Александр Хинштейн.

Куцак сообщил, что решил покинуть пост в связи с семейными обстоятельствами.

"Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие", - сказал Куцак.