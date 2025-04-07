Пермяка, убившего девушку в общежитии, отправили в колонию строгого режима

23-летний пермяк признан виновным в убийстве девушки и ранении ее подруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что утром, 9 февраля 2025 года подсудимый в ходе ссоры со своей бывшей девушкой, нанес ей удар ножом в грудь. Потерпевшая погибла на месте. Также убийца ранил ножом подругу погибшей, которая пыталась его остановить.

Мужчина был установлен и задержан. На период следствия в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В кратчайший срок следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, проведен ряд сложных экспертных исследований. Полученные доказательства позволили предъявить мужчине обвинение в совершении двух преступлений, одно из которых относится к категории особо тяжкого, вину в совершении преступлений мужчина признал в полном объеме.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет и двух месяцев в исправительной колонии строгого режима.