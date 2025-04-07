Президент Узбекистана приедет на 9 мая в Москву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Москву на 9 мая и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ранее стало известно, что на 80-летие Победы в Москву приедет президент африканского государства Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и вьетнамский лидер То Лам.

Приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.