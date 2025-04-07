Рынок криптовалют обрушился из-за санкций Трампа

На мировом рынке криптовалют происходит не менее драматичный обвал, чем на рынках традиционных активов. Уже сутки идет массовая паническая распродажа, объем которой оценивается уже более чем в $1 млрд. И инвесторы готовятся к дальнейшему росту волатильности.

Главная криптовалюта – биткоин – резко падает. На прошлой неделе он торговался в районе $88 тыс., но за выходные его стоимость опустилась до $77 тыс. Это минимальная цена за последние несколько месяцев. Крах криптовалютного рынка связан с торговой войной Дональда Трампа.

Аналитики отмечают, что положение альтернативных криптовалют еще плачевнее. Ethereum упал до чуть более $1500, что стало самым низким показателем с октября 2023 года. XRP опустился ниже отметки $2, потеряв 12% за один день. Другие криптовалюты, такие как Litecoin, Dogecoin и SUI, также понесли схожие потери.

Ранее сообщалось, что в понедельник азиатские фондовые рынки начали с внушительного обвала, причина которого – введенные на прошлой неделе торговые пошлины в США, а также ответные меры, которые готовятся ввести (или уже ввели) многие государства.