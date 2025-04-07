В Тюменской области стартовали весенние полевые работы

В Тюменской области стартовали весенние полевые работы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU

Сельхозпредприятия Бердюжского района приступили к раннему весеннему боронованию. Это необходимо, чтобы сохранить влагу в земле.

"В целом наш АПК к посевной готов. Завершается создание запасов семян, удобрений и горюче-смазочных материалов. Техника тоже в порядке, может выйти в поля хоть сейчас. Важно, что большая часть ресурсов, необходимых для посевной, приобреталась предприятиями за счет собственных средств", - говорится в сообщении.

В то же время сохраняются меры государственной поддержки. При нашем содействии сельхозпредприятиям удалось получить значительно больше льготных кредитов, чем в прошлом году. Общая сумма превысила 1,9 млрд рублей. Кроме того, с использованием поддержки областного бюджета аграрии приобрели 116 единиц сельхозтехники.

"Посевные площади в регионе составят почти миллион гектаров. По традиции ждем от наших аграриев достойного урожая", - подчеркнул Моор.

Напомним, в регионе продолжают действовать меры поддержки аграриев, в том числе льготное кредитование по льготной ставке — 8,3% (на приобретение минеральных удобрений, ГСМ, средств защиты растений, запчастей). Аграрии в полном объеме обеспечивают потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах.

В прошлом году товаропроизводители приобрели 486 единиц новой современной техники, преимущественно отечественного производства. Планируется задействовать в весенне-полевой кампании 3 647 тракторов.