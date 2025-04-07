07 Апреля 2025
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Трамп объявил "День освобождения"

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Фото: Первый канал

Трамп назвал свои санкции "лекарством", которое "уже действует"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с обвалом мировых рынков (в том числе американских) на фоне введенных его администрацией пошлин и ответных мер на них.

"Они [санкции] уже действуют, и это отличное зрелище", - написал Трамп в соцсети. Он добавил, что даже скептически настроенные люди поймут спустя время, насколько эти меры полезны для США.

Также Трамп добавил, что уже провел переговоры с рядом европейских и азиатских лидеров и они, по его словам, жаждут заключить торговые сделки. Вероятно, это не относится к Китаю, который на прошлой неделе ввел ответные пошлины на товары из Америки и пока не склонен смягчать риторику.

Рынки в Азии в понедельник продолжили падение на фоне торговой войны. Инвесторы пытаются уйти в активы-"убежища".

Трамп ранее заявил, что правительствам стран, в отношении которых введены санкции, придется заплатить "много денег", чтобы снять пошлины. Введенные пошлины президент США называет "лекарством". "Я не хочу, чтобы что-то падало. Но иногда приходится принимать лекарство, чтобы что-то исправить", - заявил глава государства журналистам.

Теги: дональд трамп, санкции, пошлины, обвал


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