Екатеринбургский школьник перевел мошенникам около 300 тысяч с карты матери

В Екатеринбурге школьник перевел мошенникам 275 тысяч рублей с карты своей матери. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, неделю назад 14-летнему подростку позвонил некто, представившийся "сотрудником портала Госуслуг". Он заявил школьнику, что счета его родителей находятся в опасности и на мать уже оформляют кредит. При этом незнакомец строго запретил рассказывать обо всем родным, пригрозив уголовной ответственностью.

Дальше он потребовал от парня взять телефон матери и перевести имеющуюся у нее на счете сумму по QR-коду, присланному "сотрудником Госуслуг", что подросток и сделал, попросив гаджет якобы для игры. О том, что деньги исчезли, женщина узнала лишь через несколько дней, обнаружив, что ее онлайн-банк заблокирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". В полиции в очередной раз просят уральцев провести беседы с детьми. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно, а о любой подозрительной ситуации нужно обязательно сообщать родным.

Напомним, похожий случай произошел в Екатеринбурге в начале марта, когда школьница перевела мошенникам 500 тысяч рублей с родительского телефона.