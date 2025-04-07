В России стали продавать больше вина, произведённого внутри страны

Продажи произведенного в России вина выросли на 20% год к году. По отдельным каналам сбыта рост произошёл почти вдвое.

В первом квартале 2025 г. самый большой прирост продаж российского вина в натуральном выражении – на 92% год к году – зафиксирован в ресторанах и гостиницах. Продажи через винотеки за этот же период увеличились на 57%, в розничных сетях – на 28%. Около 54% российских потребителей, опрошенных к началу апреля розничной сетью SimpleWine, с интересом относятся к произведенному в РФ вину, пишет "Ъ".

Это произошло на фоне того, что ушедший 2024 г. был ознаменован началом новой борьбы за трезвость в России. Про сухой закон пока не говорят, но регионы начали ограничивать продажу спиртосодержащей продукции по времени.