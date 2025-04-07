07 Апреля 2025
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Фото: скриншот видео телеграм-канала &quot;Инцидент Нижний Тагил&quot; / t.me/incident_tagil

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после избиение школьницы в школе №4

В Нижнем Тагиле следователи возбудили уголовное дело после избиения семиклассницы в туалете МБОУ СОШ № 4. По словам очевидцев, сверстницы не в первый раз издеваются над подростком, однако в этот раз инцидент был снят на камеру и выложен в сеть.

Видео было снято в марте 2025 года. Как сообщает "Инцидент Нижний Тагил", публикуя запись: девочки-подростки избивают сверстницу по лицу, груди, голове, животу и спине, меряясь силой. Со стороны обидчиц слышны комментарии: "А можно я?", "Чего так слабенько?", "Бейте уже!". Потерпевшая выносит избиения молча. Подписчик сообщества рассказывает, что подобные споры "кто сильнее ударит" с участием школьницы группа подростков проводит не впервые.

Избиение школьницы в МБОУ СОШ № 4 в Нижнем Тагиле(2025)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "Инцидент Нижний Тагил" / t.me/incident_tagil

"Избивают они ее так уже не в первый раз. Как я помню, те которые устроили буллинг этой девочки это — Л. из 7-го, П. вроде бы из 7-го. и В., она вообще из 6-го. А вот избивают они С. из 7-го. А вот ролики эти все снимает и рассылает Л.", - рассказал подписчик.

"Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, подозреваемые, в том числе девушки 2010-2011 г.р., применили к потерпевшей физическое насилие, действуя из хулиганских побуждений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Сейчас следователи закрепляют доказательственную базу. В ходе расследования также будут установлены причины и условия, которые привели к случившемуся.

Теги: Нижний Тагил, подростки, школьница, избиение, уголовное дело


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