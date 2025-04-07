ВСУ потеряли в Курской области технику НАТО на 2,7 млрд долларов

Украинские войска во время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники. Ее общая стоимость составляет около 2,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных группировки войск "Север", а также опираясь на информацию из открытых источников.

Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции. Еще часть направлена в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации.

Ранее сообщалось, что ВСУ за первые три месяца 2025 года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин. За этот же период потери ВСУ составили 138 545 военных.

Напомним, 1 мая в Екатеринбурге открывается выставка трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военными группировки войск "Центр" в зоне СВО. В экспозиции будет представлено около 30 единиц техники: танк Abrams, БМП Bradley и Marder, БТР М113. Среди новинок выставки – бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, "Буцефал" и другие.