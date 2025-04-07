В Екатеринбурге автомобиль "Яндекс Такси" насмерть сбил самокатчика

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием электросамоката. Его сбил автомобиль такси.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось сегодня рано утром на улице Маршала Жукова. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Solaris, пытаясь развернуться с крайнего правого ряда, не убедился в безопасности маневра. Это создало помеху водителю электросамоката Speed Savage, который ехал в попутном направлении. Произошло столкновение.

В результате ДТП самокатчик получил серьезные травмы и скончался в машине "скорой помощи". Его личность сейчас устанавливают сотрудники полиции. В ГАИ отмечают, что он не использовал защитные шлем и экипировку, что значительно увеличило тяжесть травм.

За рулем Hyundai Solaris сидел 50-летний житель Екатеринбурга с 29-летним стажем вождения. Он оказался трезв. Судя по фото с места аварии, автомобиль используется сервисом "Яндекс Такси".

Как добавили в Госавтоинспекции, сейчас проводится расследование, в рамках которого будет установлена степень виновности каждого участника.