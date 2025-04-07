После точного удара ВС РФ Зеленский призвал Запад дать ему больше систем Patriot

После поражения военной цели в Кривом Роге Зеленский призвал Запад дать Украине больше систем ПВО Patriot. Об этом он сказал в своем новом видеоролике.

Вечером 4 апреля ВС РФ поразили в Кривом Роге объект с иностранными инструкторами. Они нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города. Потери составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Российский обозреватель Юрий Подоляка сообщает минимум о 40 извлеченных из-под завалов тел в тот же вечер.

Зеленский заявил через день, что Запад недостаточно осудил Россию за этот удар. Особенно когда посол США Бриджит Бринк не уточнила, кто нанес удар. Она призвала к окончанию военного конфликта, чем вызвала "неприятное удивление" Зеленского. Только после этого она написала о "российском ракетном ударе", выразив соболезнования, но не осудив Россию.

Интересно, что Британия, Франция, Германия и Польша осудили Россию только на уровне послов. Лишь позже некоторые лидеры стран почти мимоходом упомянули точный удар ВС РФ.

Как сказал Зеленский, министры обороны и иностранных дел западных стран поднимут этот вопрос на ближайшем "Рамштайне", но там не будет представителей США. Встреча пройдет 11 апреля, США впервые не будут участвовать в заседании.

Начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что киевскому режиму все труднее сбивать российские ракеты. Так, из шести баллистических ракет была сбита лишь одна.