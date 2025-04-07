Уволилась замглавы департамента внутренней политики Югры Липатова

Покинула пост заместитель директора – начальник управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики Югры Галина Липатова.

"Приняла решение сменить место работы, место жительства, семейный статус", - написала Липатова в своём telegram-канале.

По её словам, она проработала в правительстве Югры ровно 3 тыс. дней. До 28 апреля она будет в отпуске, однако трудовая книжка уже на руках, с коллективом Липатова попрощалась. О новых месте работы и регионе проживания она пока не сообщила.