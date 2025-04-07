В Москве "ГАЗель" въехала в подземный переход метро

В Москве грузовая "ГАЗель" на значительной скорости влетела в подземный переход станции метрополитена "Парк Победы". По предварительным данным, пешеходы не пострадали.

Также известно, что водитель, который не справился с управлением, смог самостоятельно выбраться из машины. Но сейчас зажатым искорёженным металлом остается пассажир "ГАЗели", его пытаются достать, передает Telegram-канал "112".

Известно, что машина двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону области. У автомобиля госномера, выданные в Башкирии. ТАСС сообщает, что, по неподтвержденным данным, водитель мог уснуть за рулем.