В Екатеринбурге соревнованиями по дзюдо почтили память Героя России Леонида Валова

Дворец Дзюдо Екатеринбурга принимает участников всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловской областной федерации дзюдо, турнир посвящен памяти Героя России Леонида Валова, погибшего при исполнении служебного долга в 1995 году. Традиционно на турнире присутствуют семья Леонида Григорьевича и его сослуживцы, что придает мероприятию особую атмосферу памяти и уважения к героям.

"Леонид Валов был первым командиром СОБРа, он является примером для каждого из нас. В декабре 1995 года он погиб при выполнении боевой задачи в районе Гудермеса. В ходе прорыва и завязавшегося боя он принял основной огонь на себя, обеспечив условия для прорыва спецназовцев к блокированному зданию комендатуры. Мы начинали трудовой путь под его руководством, и вдохновленные его примером, силой духа, продолжаем начатый им путь. Этот турнир – дань памяти Леониду Григорьевичу", - рассказал начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области генерал-майор Константин Шуршин.

Всероссийские соревнования, проводимые в рамках проекта "Лига Патриотов" федерального партийного проекта "Выбор сильных", стали уже 23-ми по счету и собрали около 600 спортсменов из 32 регионов России. Впервые соревнования в память о Леониде Валове были организованы в 2002 году. Одним из инициаторов стал ветеран СОБРа, кавалер Ордена мужества, мастер спорта СССР по дзюдо Вячеслав Окунев.

"С каждым годом в соревнованиях принимают участие все больше спортсменов. В 2002 году турнир объединил более 200 спортсменов, в этом году их число приближается к 600. Изначально соревновались только юноши, теперь в турнире принимают участие и девушки. Основной целью соревнований является популяризация и развитие дзюдо среди молодежи. Задачи включают определение сильнейших спортсменов для участия в первенстве России, повышение уровня спортивного мастерства, а также увековечивание памяти Героя России Л.Г. Валова", - рассказал он.

"Хочу выразить благодарность организаторам турнира, Федерации дзюдо Свердловской области и семье Леонида Григорьевича Валова за бережное отношение и сохранение памяти о наших Героях. Леонид Григорьевич – достойный пример для каждого из нас. Такие турниры играют важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, а воспитание здоровой молодежи с правильными жизненными ориентирами – одна из главных задач проекта "Выбор сильных", - отметил координатор проекта в Свердловской области Алексей Свалов.

Организаторами турнира выступают министерство физической культуры и спорта Свердловской области, общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России" и Свердловская областная федерация дзюдо. Победители и призеры соревнований получат рейтинговые очки для отбора на первенство России по дзюдо 2025 года.