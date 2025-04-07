07 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Глава СПЧ: Почему бы не оставить с 5 класса лишь три "профильных" предмета?

Современная система ЕГЭ привела к тому, что школьники не учат никакие предметы, кроме тех, по которым придется сдавать ЕГЭ. В результате наблюдается чудовищная безграмотность детей, подавляющее большинство из которых не знают, куда впадает Волга. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев на XV Петербургском международном образовательном форуме.
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Он напомнил о результатах недавнего опроса, который по его просьбе провел ВЦИОМ. Среди молодых людей от 18 до 24 лет только 18% знают, куда впадает Волга. А на вопрос, кого убил Чичиков в "Мертвых душах", только 7% знают, что Чичиков никого не убивал. И это неудивительно: ЕГЭ по географии сдают 3% выпускников, по литературе - 8%, по истории - 16%. Гуманитарные предметы нигде особенно не требуются, поэтому их никто и не учит.

"Так как дети и их родители сконцентрированы на ЕГЭ, то им не важно, куда впадает река Волга. Они не знают и не узнают никогда, куда впадает Волга. Это правильно или нет? Если про свою страну мы ничего не знаем, литературу не читаем, историю знаем плохо, то мы вообще кто?" - вопрошает Фадеев.

Он внятно описывает абсурдную логику нынешней системы.

"ЕГЭ - это вступительный экзамен в университет. А существуют ли оценка знаний ребенка в школе? Нет, не существует. Это надо честно признать. А может быть, она не нужна? Ну, отучились и отучились. Тогда, может, мы класса с пятого начнем учить детей по трем предметам? Вот они выберут себе три экзамена на ЕГЭ - и все. Тогда и география не нужна", - с иронией предложил глава СПЧ.

Фадеев считает, что нужна интегральная оценка знаний школьника, то есть необходим учет среднего балла аттестата. Возражения, что в разных школах по-разному оценивают знания, имеют основания, но не так давно в ряде регионов было аномальное количество стобалльников, и тем не менее эту ситуацию быстро выправили, сейчас этого нет. С интегральной оценкой, скорее всего, будет то же самое - на первых порах могут быть перегибы, но это нужно делать, уверен он.

Экзаменов сейчас в школе нет. Но почему это произошло? Почему дети перестали сдавать экзамены? Ведь это составная часть учебного процесса, а ее изъяли. Некоторые ненавидят экзамены, как Герман Греф. Другие говорят, что дети перегружены.

"А чем дети перегружены? Может быть, надо какую-то ревизию провести и понять, с чего это вдруг они так перегружены? Многие не знают элементарных вещей!" - заявил глава СПЧ.

Фадеев недоумевает, почему заменили проверенные временем классические учебники, которые доказали свою эффективность. Может быть, их стоит вернуть? Он призвал не принимать поспешных решений, а обсуждать все эти важнейшие для образования и для будущего страны вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин идею ввести интегральную оценку знаний по всем предметам поддержал. Он отметил, что история, география, литература - это важные предметы, формирующие культурный код человека.

Введение интегральной оценки, или учет среднего балла аттестата, является скорее "техническим" решением, не решающим, однако, проблем нынешней системы образования, которых накопилось огромное количество.

Теги: школа, образование, ЕГЭ, Валерий Фадеев


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