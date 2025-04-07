Глава СПЧ: Почему бы не оставить с 5 класса лишь три "профильных" предмета?

Современная система ЕГЭ привела к тому, что школьники не учат никакие предметы, кроме тех, по которым придется сдавать ЕГЭ. В результате наблюдается чудовищная безграмотность детей, подавляющее большинство из которых не знают, куда впадает Волга. Об этом рассказал глава СПЧ Валерий Фадеев на XV Петербургском международном образовательном форуме.

Он напомнил о результатах недавнего опроса, который по его просьбе провел ВЦИОМ. Среди молодых людей от 18 до 24 лет только 18% знают, куда впадает Волга. А на вопрос, кого убил Чичиков в "Мертвых душах", только 7% знают, что Чичиков никого не убивал. И это неудивительно: ЕГЭ по географии сдают 3% выпускников, по литературе - 8%, по истории - 16%. Гуманитарные предметы нигде особенно не требуются, поэтому их никто и не учит.

"Так как дети и их родители сконцентрированы на ЕГЭ, то им не важно, куда впадает река Волга. Они не знают и не узнают никогда, куда впадает Волга. Это правильно или нет? Если про свою страну мы ничего не знаем, литературу не читаем, историю знаем плохо, то мы вообще кто?" - вопрошает Фадеев.

Он внятно описывает абсурдную логику нынешней системы.

"ЕГЭ - это вступительный экзамен в университет. А существуют ли оценка знаний ребенка в школе? Нет, не существует. Это надо честно признать. А может быть, она не нужна? Ну, отучились и отучились. Тогда, может, мы класса с пятого начнем учить детей по трем предметам? Вот они выберут себе три экзамена на ЕГЭ - и все. Тогда и география не нужна", - с иронией предложил глава СПЧ.

Фадеев считает, что нужна интегральная оценка знаний школьника, то есть необходим учет среднего балла аттестата. Возражения, что в разных школах по-разному оценивают знания, имеют основания, но не так давно в ряде регионов было аномальное количество стобалльников, и тем не менее эту ситуацию быстро выправили, сейчас этого нет. С интегральной оценкой, скорее всего, будет то же самое - на первых порах могут быть перегибы, но это нужно делать, уверен он.

Экзаменов сейчас в школе нет. Но почему это произошло? Почему дети перестали сдавать экзамены? Ведь это составная часть учебного процесса, а ее изъяли. Некоторые ненавидят экзамены, как Герман Греф. Другие говорят, что дети перегружены.

"А чем дети перегружены? Может быть, надо какую-то ревизию провести и понять, с чего это вдруг они так перегружены? Многие не знают элементарных вещей!" - заявил глава СПЧ.

Фадеев недоумевает, почему заменили проверенные временем классические учебники, которые доказали свою эффективность. Может быть, их стоит вернуть? Он призвал не принимать поспешных решений, а обсуждать все эти важнейшие для образования и для будущего страны вопросы.

Ранее президент России Владимир Путин идею ввести интегральную оценку знаний по всем предметам поддержал. Он отметил, что история, география, литература - это важные предметы, формирующие культурный код человека.

Введение интегральной оценки, или учет среднего балла аттестата, является скорее "техническим" решением, не решающим, однако, проблем нынешней системы образования, которых накопилось огромное количество.