В России заработали ультракороткие ОСАГО на 24 часа

С 7 апреля в России заработали ультракороткие полисы ОСАГО на 24 часа.

Такое изменение настроек вводится по требованию Банка России. В настоящее время формально существуют "однодневные" полисы, но их действие обрывается в полночь, независимо от времени оформления. Так, например, если водитель купит страховку в 23:30, она закончится уже через 30 минут. Из-за этого такие ОСАГО экономически невыгодны и почти не пользуются спросом.

Новые правила устраняют эту проблему, делая срок действия страховки прозрачным: ровно 24 часа с момента покупки. Такие полисы могут пригодиться для коротких разовых поездок на автомобиле, которым редко пользуются. Например, чтобы перегнать машину с одной стоянки на другую или добраться до дачи, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт на рассмотрение депутатов проект закона, согласно которому, если у потерпевшего в автоаварии водителя есть полис ОСАГО, то страховая компания сначала возмещает ущерб, а затем взыскивает эти средства с виновника дорожно-транспортного происшествия без такого полиса.