Выплаты за рождение ребенка без НДФЛ хотят повысить до 1 млн в России

В России выплаты за рождение ребенка, не облагаемые НДФЛ, хотят повысить до 1 млн руб.

Такой проект закона 7 апреля будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР. По словам депутатов, с момента последних изменений в соответствующие акты прошло 19 лет. В настоящее время сумма в 50 тыс. руб. неактуальна. В пояснительной записке отмечается, что с этого времени предельный размер выплаты на каждого ребенка не изменялся, притом, что цены, особенно за последние три года, существенно выросли.

Парламентарии считают, что такая мера станет отличным подспорьем для молодых родителей, сообщают "Известия".

В настоящее время каждый работодатель самостоятельно устанавливает сумму выплаты за рождение ребенка, однако в случае если она составляет более 50 тыс. руб., то с нее удерживается НДФЛ.

В России сумма не облагаемой НДФЛ и страховыми взносами единовременной корпоративной выплаты при рождении ребенка может увеличиться до 1 млн руб. на каждого ребенка. Такие изменения в Налоговый кодекс ранее подготовило Министерство финансов РФ по поручению главы государства Владимира Путина.